محافظ مطروح يشهد تسليم مساعدات صندوق تحيا مصر (صور)

وسط هتافات تحيا مصر، شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مساء اليوم الجمعة، تسليم مساعدات صندوق تحيا مصر والتي تضمنت 6 آلاف كرتونة مواد غذائية، و5 طن لحوم، و1،5 طن منظفات ومطهرات، وذلك بمناسبة شهر رمضان، والتي سيتم توزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا بمطروح.جاء ذلك ضمن قوافل الخير التي تأتي تنفيذًا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي، بمد مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر فقرًا والأولى بالرعاية، مع الاهتمام بالأسر الأكثر احتياجًا كأهم أولويات الحكومة، وكذلك تعميق الشراكة مع الجمعيات الأهلية.ووجه محافظ مطروح بسرعة توزيعها من خلال الجهات المعنية بالمحافظة على مدن المحافظة سواء من خلال المجلس القومي للمرأة أوالتضامن الاجتماعي على الفئات الأكثر وأشد احتياجًا من خلال كشوفات بها الأماكن والأسماء.وأوضح ماجد عز، منسق صندوق تحيا مصر بمطروح، أن كرتونة المواد الغذائية تزن 10 كجم، وتحتوى على 4 كجم أرز، و2 كجم سكر، وعبوة شاي 100 جم، و5 مكرونة، و1 علبة سمن، و1 زيت، و1 كجم بلح، مؤكدًا على أنه سيتم توزيع الكراتين من خلال الجمعية الشرعية تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.