رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 02 مايو 2020 الموافق 09 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ مطروح يشهد تسليم مساعدات صندوق تحيا مصر (صور)

الجمعة 01/مايو/2020 - 11:49 م
جريدة الدستور
ياسمين شعيب
طباعة
وسط هتافات تحيا مصر، شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مساء اليوم الجمعة، تسليم مساعدات صندوق تحيا مصر والتي تضمنت 6 آلاف كرتونة مواد غذائية، و5 طن لحوم، و1،5 طن منظفات ومطهرات، وذلك بمناسبة شهر رمضان، والتي سيتم توزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا بمطروح.

جاء ذلك ضمن قوافل الخير التي تأتي تنفيذًا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي، بمد مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر فقرًا والأولى بالرعاية، مع الاهتمام بالأسر الأكثر احتياجًا كأهم أولويات الحكومة، وكذلك تعميق الشراكة مع الجمعيات الأهلية.

ووجه محافظ مطروح بسرعة توزيعها من خلال الجهات المعنية بالمحافظة على مدن المحافظة سواء من خلال المجلس القومي للمرأة أوالتضامن الاجتماعي على الفئات الأكثر وأشد احتياجًا من خلال كشوفات بها الأماكن والأسماء.

وأوضح ماجد عز، منسق صندوق تحيا مصر بمطروح، أن كرتونة المواد الغذائية تزن 10 كجم، وتحتوى على 4 كجم أرز، و2 كجم سكر، وعبوة شاي 100 جم، و5 مكرونة، و1 علبة سمن، و1 زيت، و1 كجم بلح، مؤكدًا على أنه سيتم توزيع الكراتين من خلال الجمعية الشرعية تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صدمة حمدي الميرغني في «رامز مجنون رسمي»

ترامب يصادق على دواء أمريكى لعلاج كورونا

نصائح مهمة لطلاب أولى ثانوى قبل امتحان اللغة الإنجليزية غدًا

«الوزراء» يرد على 7 شائعات عن كورونا

الصور

image description

الأربعاء المقبل.. تحالف الأحزاب يناقش موضوعات خاصة

image description

«أسيوط» تواصل تطهير المراكز والأحياء ضد كورونا (صور)

image description

الكنافة والقطائف وكورونا.. تقدمت الوقاية وتراجع الإقبال (فيديو)

image description

كساد تجارة ملابس الإحرام ومستلزمات الحج بسبب كورونا (صور)

image description

مدفع الإفطار

الأكثر قراءة

تفاصيل العلاج الإماراتي الجديد لفيروس كورونا (تقرير)

ترامب يصادق على دواء أمريكى لعلاج كورونا

الصحة: 14 وفاة و358 إصابة جديدة بكورونا

موعد إعلان وزير التعليم طريقة تسليم البحث من الطلاب

إنفوجراف

image description

مصر تتقدم في تصنيف مؤسسة الشراكة الدولية (انفوجراف)

image description

حبس 5 سنوات.. تفاصيل عقوبة سبّ الدين (إنفوجراف)

image description

اتهامات سما المصري (إنفوجراف)

image description

خدمات تقدمها وزارة العدل للمواطنين (إنفوجراف)

أيام زمان

حكايات غريبة عن عزومات سامية جمال في رمضان.. «استبدلت الخمور بقمر الدين»

قصة الفتاة الوحيدة التي وقع عبد الحليم حافظ في غرامها: «مطلقة واسمها سر»

سر فشل السادات فى التحول لنجم سينما.. وتفاصيل تجربته فى التمثيل

هؤلاء الفنانون فضلوا الإفطار في رمضان لأسباب غريبة.. «أحدهم كان يطعم 60 مسكينًا»

نجم الساعة

«حماة الوطن» العمال أمل تحقيق طموحات فى نهضة صناعية

الصحة

فيروس «الهربس» أكثر تعقيدًا مما كان يعتقد

دراسة: تجنب آلاف الوفيات بسبب انخفاض تلوث الهواء

«الصحة العالمية» تعقد اجتماعًا طارئًا لبحث تفشي كورونا

روسيا: إجراء أكثر من 3.4 مليون فحص لكورونا

منوعات

منحة العمالة غير المنتظمة 2020.. موعد صرف الدفعة الثانية من منحة القوى العاملة

المغرب: علماء حفريات يكتشفون بقايا أول «ديناصور مائي» بالعالم

صناعة التبغ فى جنوب إفريقيا تحارب حظر السجائر

ارتفاع معدل الإصابة بالأمراض المعدية المنقولة عبر الغذاء فى الولايات المتحدة

مقالات الرأي
ثروت الخرباوي
المناضلون فى الدراما.. فى بيتنا رجل لكن لا وقت للحب
ماجد حبته
رد فعل «إخوانى» بائس ويائس
مؤمن المحمدي
نقط المصحف
مدحت بشاى
ملحمة (الاختيار) الدرامية وشغف الرؤية
المزيد

الثقافة

«الثقافة» تهدى «مصر التى فى خاطرى» لشهداء الجيش والشرطة

حكايات شارع المعز ضمن احتفالات «ثقافة القاهرة» بليالي رمضان أولانلاين

فتح باب الترشح للدورة 14 لجائزة «البوكر» العربية

ناهد تاج تستعد لإقامة معرض فنى تشكيلى بعد انتهاء «كورونا»