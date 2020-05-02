الإفتاء: المفتى لم يصرح بأن مشاهدة «الاختيار» جهاد فى سبيل الله

تداولت بعض الصفحات المجهولة على موقع التواصل الإجتماعي الفيس بوك تصريح مفبرك منسوب لفضيلة مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، حول مسلسل الاختيار.وجاء في المنشور المفبرك على لسان المفتي: «مسلسل الاختيار بمثابة جهاد في سبيل الفن ومن لم يشاهده آثم وعليه كفارة».وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن «هذه الصورة غير صحيحة ومفبركة، وبعض الحسابات التي تنتمي لأفكار المتطرفين تنشرها، فننوه على أن فضيلة المفتي لم يصدر عنه هذا التصريح، وكذلك الموقع المذكور لم ينشر هذا الأمر».وأوضحت دار الإفتاء المصرية في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»: «لا مانع من الفن الذي يرقق المشاعر ويهذب السلوك لأن الدين يهدف لبناء الإنسان، وكل فكرة تصب في هذا الاتجاه تُحمد مهما اختلفت الوسيلة إذا كانت الوسيلة مشروعة والهدف منها التهذيب».وتابعت: «الإسلام لم يحرم الفن الهادف الذي يسمو بالروح ويرقى بالمشاعر بعكس الفنون التي تخاطب الغرائز والشهوات التي أجمع علماء المسلمين على حرمتها»،.