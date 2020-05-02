جمال بخيت: الإرهاب لم يدخل دولة إلا فتتها بدعوى «الخلافة»

قال الشاعر جمال بخيت، إن العناصر الإرهابية لا تعترف بوجود الدولة، ومن مواصفاتهم الخسة والغدر والخيانة، وهذا ما شهدناه خلال الأعوام الماضية، معقبًا: "اللي بيعمله الإرهاب أسوأ من الكابوس".وأضاف "بخيت"، خلال لقائه ببرنامج "رأي عام"، المذاع عبر فضائية "ten"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، مساء الجمعة، أن شعار دولة الخلافة التي يستخدمه هؤلاء يستخدمونه لتفتيت الدول وليس لتجميعها كما يزعمون، مؤكدًا: "تحت اسم الخلافة مفيش دولة دخلوها إلا وفرقوها".وأوضح: "الإرهاب لو تمكن من مصر فإن الوطن العربي بكامله سوف يدمر"، مشيًرا إلى أنه لم يكن يتخيل أن يكون هناك فصيل من الوطن يتمنى تدميره.وكان العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، أكد أمس الخميس، انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود، مشددًا على استمرار الأعمال القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.