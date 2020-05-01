شخص يتسبب فى رعب بدرية وانتصار بـ «البروفة»

نفذت بدرية طلبة وانتصار، فكرة جديدة في حلقة الليلة من برنامج «البروفة»، والذي يتم عرضه عبر فضائية «النهار».حلقة اليوم تناولت تقديم أحد الأشخاص بروفة للالتحاق في عمل فني، وجسد خلالها دور مخبر شرطة والذي سبق وجسده في عمل فني سابق له.وخلال الحلقة اتهمته بدرية طلبة، هو وشخص آخر من فريق البرنامج بسرقة حقيبة يدها بما تحتويه من فيزا وأموال، وأكد الأخير أن المتقدم للاختبار هو من طلب منه وضع حقيبة يد بدرية في حقيبته الخاصة، وواجه الأول هذا الاتهام ببرود شديد قبل أن يحاول الاعتداء على عضو فريق البرنامج وطلب منه أن يقول الحقيقة لأنه يستطيع تفسير الأحلام، وبسبب الحركات التي قام بها تسبب في رعب بدرية وانتصار.

نفذت بدرية طلبة وانتصار، فكرة جديدة في حلقة الليلة من برنامج «البروفة»، والذي يتم عرضه عبر فضائية «النهار».





حلقة اليوم تناولت تقديم أحد الأشخاص بروفة للالتحاق في عمل فني، وجسد خلالها دور مخبر شرطة والذي سبق وجسده في عمل فني سابق له.



