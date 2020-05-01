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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أحمد فلوكس لـ«شيخ الحارة»: مكنتش عاوز أطلق هنا شيحة بس أنا صعيدي

الجمعة 01/مايو/2020 - 11:16 م
جريدة الدستور
دعاء عبد المقصود
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أكد الفنان أحمد فلوكس أنه يتمنى أن يرتبط بسيدة جميلة كانت زميلته في المدرسة، متابعا «أنا بحب أهزر مع الناس على السوشيال ميديا علشان كده قولت الكلام ده على حسابي.. ولكن الرجالة محتاجة فلوس كتير علشان يتجوزوا.. لأن الراجل بيعمل كل حاجة، وأكتر حاجة بتضايقني في الجواز كلمة «بنشتري راجل» لأن الجملة دي لو اتقالتلي هسيبها وهمشي.. جملة صعبة جدا».

وتابع فلوكس في برنامج «شيخ الحارة» على قناة القاهرة والناس مع إيناس الدغيدي: «مدخلتش الفن عن طريق والدي بالعكس هو كان رافض.. أنا دارس إعلام قسم تصوير.. وأبويا كان عاوزني أشتغل في البيزنس.. وبالفعل أنا دلوقتي فاتح شركة.. لأن الفن مابقاش هو اللي تربينا عليه.. وأكبر دليل على كلامي، أني كنت بروح الجامعة بميكروباص.. يعني تعبت في البداية».

وأضاف: «مكنتش عاوز أطلق هنا شيحة لأن هنا جميلة جدا ومن الناس اللي قابلتهم ومايتعوضوش.. كانت بتحبني جدا وست بمليون راجل لكن أنا كراجل صعب.. صعيدي حتى لو مروحتش الصعيد طول عمري.. وعصبي جدا.. وفي نفس الوقت هنا ميتفرطش فيها بسهولة بس هي اللي طلبت، وطبيعي اللي هتطلبه هنا هعملهولها لغاية ما أموت».

وعن الفيديو الذي هاجم فيه الهارب معتز مطر، قال فلوكس: «عمري ما هدخل حزب.. لكن وقت هجومي على هذا الشخص.. أي بني آدم طبيعي هيهاجمه.. لأنه بيقول ادعاءات.. وكان من واجبي أقول الكلام ده.. أنا شفت عساكر وضباط وصف كلهم ناس بتسيب بيوتهم وبيروحوا معسكراتهم.. دول بيبنوا.. في الوقت اللي في ناس بتهد».

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