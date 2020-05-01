حكايات شارع المعز ضمن احتفالات «ثقافة القاهرة» بليالي رمضان أولانلاين

بدأت الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال فرع القاهرة بث ليالى رمضان الثقافية والفنية "أون لاين"، بجانب بعض الأنشطة الأرشيفية، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الخاص بالفرع، في إطار مبادرة "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك".ويقدم قصر ثقافة منشأة ناصر اليوم الجمعة 8 رمضان فيديو عن رمضان، بجانب سلسلة من جميل جمال، وفن النقش على الجلود للدكتور محمد ناصر وهدان، كما يعد قصر ثقافة عين حلوان معرضا للفنون التشكيلية بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، بينما يعد بيت ثقافة المدفعية مسابقات ثقافية وفقرة معلومة في كبسولة وشخصيات لها تاريخ، وحكاية شارع المعز للدكتورة إيمان محمد، بالإضافة إلى إعداد قصر ثقافة مصر الجديدة محاضرة دينية عن "الصبر" للشيخ عبد اللطيف بسيوني.ويبث الفرع يوم 9 رمضان ورشة فانوس رمضان من القماش والفرانشة للفنانتين صافيناز محمد ومنى محمد من خلال قصر ثقافة حلوان، إلى جانب محاضرة عن "الأحجار الكريمة بين العلم والفن" يلقيها الدكتور كرم مسعد أستاذ مسعد كلية تربية نوعية جامعة حلوان، كما يعد قصر ثقافة منشأة ناصر سلسلة حكايات العلماء للدكتور على مصطفى مشرفة، بينما يقدم بيت ثقافة المدفعية شخصيات لها تاريخ، ومعلومة فى كبسولة للدكتورة إيمان محمد، بالإضافة لتنفيذ نشاط فن وفنانين للفنان التشكيلي محمد صبرى، وأخيرا المسحراتي للدكتورة نورا عبد العظيم ومروة الشريف، كما يعد بيت ثقافة الطيران بالتجمع فيديو بعنوان "ماذا عن فيروس كورونا" بلغة الإشارة للمدرب والمترجم رامي يسري وذلك في يوم 10 رمضان، إلى جانب سيرة ذاتية عن عبد الرحمن الأبنودي، وسلسلة "جميل جمال وصناعة اللوحات القبطية" للدكتور محمد ناصر، بالإضافة إلى شخصيات لها تاريخ وحكاية شارع للدكتورة إيمان محمد بيت ثقافة المدفعية.وفي مجال الفنون يقدم الفرع يوم 11 رمضان معرضا للفنون التشكيلية عن رمضان تعده مكتبة طفل المعادي، بجانب ورشة تعليم فن الأركيت للفنان أحمد الريان بقصر ثقافة حلوان، بالإضافة إلى سرد لقصة عن فضل الصيام للدكتورة إيمان محمد ببيت ثقافة المدفعية، ثم شعر "عن مصر" للفنان محمد الوريث، إلى جانب إعداد مسابقات ثقافية، وشخصيات لها تاريخ وفن وفنانين للفنان محمود سعيد، كما يعد البيت قصة لوحة للفنانة ايمان محمد، وتستمر المسابقات والأشعار فيقام في يوم 12 رمضان إلقاء شعر وقصيدة بنحلم للشاعر حامد أنور وذلك ببيت ثقافة المرج، بالإضافة إلى ورشة فانوس رمضان من خامات البيئة للفنانة هالة حسن بقصر ثقافة السلام، كما تقام مسابقات ثقافية وشخصيات لها تاريخ وحكايات شارع للدكتورة إيمان محمد، وفي يوم 13 رمضان يعد قصر ثقافة حلوان سلسلة جميل جمال فن النقش على النحاس للدكتور محمد ناصر، بجانب محاضرة عن فن "التأليف المسرحي" للدكتور إبراهيم حجاج، بالإضافة إلى معرض فنون تشكيلية بقصر ثقافة مصر الجديدة، إلى جانب ورشة لعمل مسجد عن طريق إعادة استخدام الكرتون بمكتبة طفل المعادي.وفي سياق المحاضرات تقام محاضرة عن "سلامة الغذاء والصيام" للدكتورة بسمة سليمان من الهيئة القومية لسلامة الغذاء وذلك يوم 14 رمضان، يليها "رمضان أحلى فى طاعة الله" يقدمها المدرب رامى يسري بلغة الإشارة، بجانب فيلم كرتون عن رمضان للفنانة رحاب محمد، بالإضافة إلى مسابقات ثقافية وشخصيات لها تاريخ وفن وفنانين للفنانة إيمان محمد علي، أما يوم 15 رمضان فيعد المدرب رامى يسرى فيديو بلغة الإشارة عن الحق والمعرفة، وسلسلة حكاية العلماء للدكتور أحمد زويل من قصر ثقافة منشأة ناصر، بالإضافة إلى رسالة من القلب عن فيروس كورونا، كما يعد بيت ثقافة دار الإشارة معرض فنون تشكيلية عن رمضان، وتقام مسابقات ثقافية وشخصية لها تاريخ للدكتورة إيمان محمد، ويتضمن يوم 16 رمضان محاضرة بعنوان "كيف تبدأ مشروعك فى المنزل أدوات الحلي" للدكتور كرم مسعد، بجانب لقاء ثقافي أون لاين بعنوان "أنا وكتابي" تلقيه هالة حسن بقصر ثقافة السلام، بالإضافة إلى عرض فيلم كرتون الشائعات لشركة تصميم الإنتاج الفني، كما ينفذ قصر ثقافة عين حلوان ورشة لتعليم مبادىء الموسيقى للفنانة سارة محيي الدين، إلى جانب معلومة فى كبسولة وشخصيات لها تاريخ وقصة لوحة للفنانة إيمان محمد علي.أما قصر ثقافة مصر الجديدة فيقدم يوم 17 رمضان السيرة الذاتية "وليم شكسبير"، بجانب حكايات من بيت جدتي بعنوان "زهرة البنفسج" للأستاذة زينب الحسين، وفي يوم 8 رمضان يقدم الشاعر والإعلامي السيد حسن رمضان أمسية بعنوان "رمضان أحلى فى طاعة الله"، كما يعد قصر ثقافة المطرية فيديو نصائح "لعدم انتشار الفيروس"، بجانب عرض فني فيلم كارتون عن الونس والأمان، بالإضافة إلى ورشة كاريكاتير لأحمد الريان بقصر حلوان، كذلك يعد بيت ثقافة نادي هليوليدو يوم 19 رمضان فيديو عن أساسيات الموسيقى لعبير بغداد، إلى جانب سلسلة جميل جمال فن الأبرو الرسم على الماء للدكتور محمد ناصر، وندوة طبية عن "العادات السيئة وكيفية تجنبها" للدكتورة جيهان إدوارد يقدمها قصر السلام، وفي يوم 20 رمضان ينفذ قصر ثقافة حلوان ورشة إكسسوارات لصافيناز محمد ومنى محمد، بالإضافة إلى سلسلة حكايات العلماء عن الدكتورة سميرة موسى يقدمها قصر ثقافة منشأة ناصر، كما يقدم بيت ثقافة نادى طيران التجمع ورشة فنية لعمل سلة للحلويات للفنانة مروة مختار، بالإضافة لإعداد بيت ثقافة نادى طيران التجمع يوم 21 رمضان السيرة الذاتية للفنان نور الشريف، ويعد قصر ثقافة حلوان المحاضرة الثانية للتأليف المسرحى للدكتور إبراهيم حجاج، بينما يقيم بيت ثقافة المرج إلقاء شعرى بنحلم للشاعر أحمد أنور.تستكمل الفعاليات في يوم 22 رمضان حيث يقدم الدكتور كرم مسعد محاضرة عن "الحضارة المصرية وكيفية تصميم الحلي المستوحى منها"، يليها ورشة عمل عربية الفول يعدها بيت ثقافة هليوليدو، بجانب عرض مسرح عرائس لقصر ثقافة حلوان، وحكاية من بيت جدتي للأستاذة زينب الحسين، وفي يوم 23 رمضان يعد قصر ثقافة المطرية فيديو إلقاء شعر ثم تأملات في الأدب الروسي للدكتورة دينا محمد الأستاذ المساعد بكلية الألسن، إلى جانب حوار عن قصة "فانوس رمضان" تقدمها المكتبة الثقافية، كما يقدم الدكتور محمد ناصر سلسلة جميل جمال فن الصدف، وفي إطار المحاضرات التثقيفية يقام في يوم 24 رمضان محاضرة عن "كيفية الاستخدام الأمثل لقضاء الوقت في المنزل فى ظل ظروف الكورونا" وذلك لقصر ثقافة حلوان، إلى جانب السيرة الذاتية للدكتور جمال حمدان والتي يقدمها قصر ثقافة منشأة ناصر، أما يوم 25 رمضان فتعد الدكتورة دينا محمد أستاذ مساعد بكلية الألسن جامعة عين شمس "أسطورة لارا من التراث الروسي"، إلى جانب ورشة حكي عن الشيخ الشعراوي تلقيها عبير محمد والتي يقدمها بيت ثقافة هليوليدو.ويشارك قصر ثقافة المطرية في يوم 26 رمضان بلقاء شعري، إلى جانب تنفيذ ورشة فنون تشكيلية من الطين الأسواني يقدمها قصر ثقافة حلوان، كما يقدم الدكتور مصطفى كامل سلسلة من التراث المادي عن ابن سينا، ويقام في يوم 27 رمضان حوار أونلاين عن "آلة العود" للفنانة عبير محمد، إضافة إلى إعداد المدرب رامى يسرى فيديو عن الأب والأم بلغة الإشارة، بجانب سلسلة جميل جمال تعليم فن الاويمجى للدكتور ناصر محمد وذلك لبيت ثقافة نادي الهليوليدو، كما سيعد البيت يوم 28 رمضان حوار عن شخصية "رفاعة الطهطاوي"، ثم إلقاء شعر لمحمد الدالي، ويعد الفرع يوم 29 رمضان فيديو تعليمي عن جماليات الخط العربى ويقدمه الدكتور كرم مسعد، بجانب محاضرة عن "التأليف المسرحي" للدكتور إبراهيم حجازى، وختاما للأنشطة الرمضانية يقدم الفرع فيديو عن تعليم الخط العربي يقدمه الدكتور كرم مسعد، إلى جانب سلسلة تبسيط التراث ابن الهيثم للدكتور مصطفى كامل، بالإضافة إلى مسابقة في المعلومات الثقافية وشخصيات لها تاريخ وفن وفنانين للفنانة إيمان محمد.