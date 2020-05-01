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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

كيف تنقل عشماوي بعد محاولة اغتيال وزير الداخلية؟

الجمعة 01/مايو/2020 - 11:14 م
جريدة الدستور
هاجر رضا
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تشهد الحلقة الثامنة من مسلسل «الاختيار» تطورات كبيرة ومثيرة في الأحداث، حيث تفشل محاولة هشام عشماوي بمعاونة التكفيريين له في اغتيال وزير الداخلية، ويشعر بخيبة أمل كبيرة ويغضب بشدة بسبب عدم وفاة أو إصابة وزير الداخلية الأمر الذي أصابه بالهلع والغضب الشديد.

وبمجرد إذاعة خبر فشل العملية جن جنون عشماوي وذهب للمكان الذي كان ينتظره فيه أبوعمر زعيم التكفيريين، وقام بتهدئته وطلب منه الصبر والتمهل لحين تنفيذ عمليات أخرى تحقق نجاحا أكبر.

وطلب منه «أبوعمر» ركوب السيارة مع الضابط عماد الدين أحمد، المفصول من الصاعقة بالجيش المصري، وكان مسئولا مع عشماوي عن تفجير وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم، ومن ثم اختبائهما سويًا لمدة زادت عن 10 أيام.

وبعد انتهاء المدة المحددة لاختبائهما، قرر الزعيم عودتهما لمنزليهما حتى لا يشك فيهما أحد وتركا السيارة التي أتيا بها ورجعا عن طريق محطة رمسيس بمترو الأنفاق، وبمجرد وصوله للمنزل وجد أن الأمن ألقى القبض على زوجته ففر هاربًا.

مسلسل «الاختيار» بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد ومها نصار وضياء عبدالخالق وإنعام سالوسة ومحمود حافظ، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج تامر مرسي، ويعرض يوميًا على قناة on e في تمام الساعة التاسعة مساءً.

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