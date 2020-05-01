لجنة الدفاع والأمن القومي بـ«الوفد» تدين حادث بئر العبد الإرهابي

أدانت لجنة الدفاع والأمن القومي بحزب الوفد، برئاسة اللواء سفير نور مساعد رئيس الحزب، الحادث الإرهابي الذي وقع مساء أمس الخميس، في منطقة بئر العبد شمال سيناء.وأكدت اللجنة مساندتها القوات المسلحة المصرية في العمليات المستمرة التي تقوم بها ضد الإرهاب لتطهير سيناء من الإرهابيين.وقال اللواء سفير نور إن هذا العمل الإرهابي الجبان لن يثني القيادة المصرية والقوات المسلحة والشرطة المصرية عن خططها في تطهير أرض الفيروز من جماعات الإرهاب الغاشم، حماية للوطن والمواطنين.ونعى «نور» الشهداء الأبطال، مقدما خالص العزاء والمواساة لأسرهم، ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين.