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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الغربية: توفير كافة المستلزمات المعيشية لأهالى «صفط تراب»

الجمعة 01/مايو/2020 - 11:14 م
جريدة الدستور
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، توفير كافة السلع الأساسية والمستلزمات الطبية الوقائية، وتقديم كافة أنواع الدعم والمساعدة لأهالي قرية صفط تراب التابعة لمركز المحلة الكبرى، والتي جرى عزلها، كإجراء احترازي ووقائي لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح محافظ الغربية، في بيان له، أنه تم توفير كافة المستلزمات الأساسية للمعيشة خلال فترة العزل، حيث تم إدخال كميات كبيرة من السلع الغذائية والفاكهة والخضروات إلى القرية، اليوم الخميس، تشمل 5 أطنان سكر وزيت، و30 طن دقيق، و5 أطنان خضر وفاكهة، و300 أسطوانة غاز، و20 قفص دواجن، و16 طن أعلاف دواجن، ونصف طن سمك، وطن ونصف جبن ولانشون وبرجر ومخللات، إلى جانب توفير 1250 جوانتي و40 لتر كحول.

وكشف محافظ الغربية، عن صرف المرتبات والمعاشات بـ"صفط تراب"، الأحد القادم، من خلال إرسال سيارة متنقلة بـ 2 ماكينة صراف آلي "ATM" تابعة للبنك الأهلي، لصرف المرتبات والمعاشات لأهالي القرية في أماكنهم، مؤكدا أنه تم تغذية ماكينة الصراف الآلي للبنك الاهلي بالقرية، أمس الخميس، بمبلغ مليون و600 ألف جنيه وتغذيتها أكثر من مرة.

بدوره، أوضح اللواء حاتم زين العابدين، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، أنه تم الانتهاء من صرف معاش تكافل وكرامة لمستحقيه من أبناء قرية صفط تراب، من خلال 3 مراحل، وذلك بالتنسيق مع مدير عام البريد بالمحلة.

فيما قال سامي عبد الفتاح، رئيس الوحدة المحلية بقرية صفط تراب، أنه تم إعداد كشوف بأسماء المستحقين لمنحة العمالة غير المنتظمة، والذين قاموا بالتسجيل عبر موقع القوى العاملة، على أن يتم الصرف، لمن استلموا رسالة نصية عبر هاتفهم من مكاتب البريد، يوم الأربعاء القادم.

ولفت إلى أنه تم إعداد كشوف لمستحقي منحة العمالة غير المنتظمة من دائرة الوحدة المحلية، والذين لم يتمكنوا من التسجيل عبر موقع القوى العاملة، وإرسالها لمركز المعلومات بمركز ومدينة المحلة الكبرى، كما تم تخصيص أحد الموظفين بالوحدة المحلية للتواصل مع بنك التنمية والائتمان الزراعي بالقرية لتحديد موعد صرف المنحة لمستحقيها.

وأضاف رئيس الوحدة المحلية، أنه تم صرف مرتبات بقيمة 600 ألف جنيه من بنك ناصر الاجتماعي لأهالي القرية الأربعاء الماضي، مشيرًا إلى أنه سيتم عمل تفويض لأحد موظفي الوحدة المحلية بالقرية لصرف المبالغ المستحقة بمنحة العمالة غير المنتظمة، على أن يتم توزيعها على المستحقين من خلال الوحدة المحلية، تيسيرا على أبناء القرية وخدمتهم.

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