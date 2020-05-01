«مستقبل وطن» يوزع مساعدات عينية ومستلزمات وقائية بالوادى الجديد

وزع حزب "مستقبل وطن"، مساء اليوم الجمعة، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس الحزب، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام للحزب، كميات كبيرة من المواد التموينية والمساعدات العينية والمادية لأسر مصابي فيروس "كورونا" في مركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد.وأكد النائب تامر عبد القادر، أمين مساعد الحزب بمحافظة الوادي الجديد، مساء اليوم الجمعة، في بيان إعلامي، توزيع 5 آلاف كمامة و5 آلاف واقيات يد "جونتي وجلافز"، و5 آلاف زجاجة كحول و300 شنطة مواد تموينية، و6 آلاف حقيبة مواد وقائية بداخلها مستلزمات وقاية ومواد مطهرة ومعقمات، ومساعدات مادية متمثلة في مبالغ مالية جرى توزيعها علي الأسر المصابة من أبناء مركز الداخلة وقراه، بالإضافة إلى توزيع نفس هذ الكميات من المساعدات العينية والمادية على جيران الأسر المصابة والمخالطين لهم.وأضاف تامر، أنه جرى التأكيد، خلال عملية التوزيع على أهمية العزل المنزلي، والتأكيد على مساندة هذه الأسر في محنتهم، لحثهم على الالتزام بالإجراءات الاحترازية، لاجتياز المحنة التي تمر بها البلاد.ولفت إلى أن عملية التوزيع تولاها عدد كبير من الشباب المتطوعين بأمانة الحزب، وعلى رأسهم محمد على عبد الغنى أمين حزب مستقبل وطن بمركز الداخلة.من ناحية أخرى أكد النائب تامر عبدالقادر، على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية لتحقيق الوقاية اللازمة من فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه على تواصل دائم ومستمر مع مديري مستشفيات الحجر الصحي في أسيوط والأقصر والمنيا، للاطمئنان على الحالة الصحية لأبناء الوادي الجديد المصابين بالفيروس.وأكد عبد القادر، أنه اطمأن على مصابي فيروس كورونا من أبناء الوادي الجديد، وعلى تواصل دائم معهم هاتفيا بصفة يومية، بالإضافة إلى أن تواصله مع ذويهم لم ينقطع، ويتابع من خلال تواجده بالدائرة الالتزام بإجراءات العزل المنزلي للحالات المخالطة للمصابين.جدير بالذكر أن النائب تامر عبدالقادر، قد أشرف على عمليات تطهير وتعقيم القرى والمدن المختلفة بالمحافظة، فضلا عن قيامه بتدبير المستلزمات الوقائية وتقديمها لأبناء الوادي الجديد، مشيرًا إلى أن هذا أقل حق من حقوقهم، وأن ذلك يأتي في إطار مساعدة الدولة في محاصرة فيروس كورونا.