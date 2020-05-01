الإسماعيلية تستقبل ٦ آلاف عبوة غذائية من صندوق «تحيا مصر»

أعلنت مها الحفناوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، استقبال قافلة مواد غذائية ومواد مطهرة من صندوق "تحيا مصر" ضمن مبادرة "هنشارك هنعدي الأزمة"، والخاصة بتوزيع المواد الغذائية على الأسر الأكثر رعاية والمتضررين من تداعيات فيروس كورونا المستجد.وأوضحت "الحفناوي" أن القافلة تضم ٦ آلاف عبوة غذائية و٥ أطنان من اللحوم وطن ونصف من المواد المطهرة، مؤكدة أن القافلة سيتم توزيعها على الجمعيات الأهلية بالمحافظة.