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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«ونحب تانى ليه» الحلقة الثامنة.. كريم فهمى يعرض الزواج على ياسمين عبدالعزيز

السبت 02/مايو/2020 - 04:03 ص
جريدة الدستور
منار إبراهيم
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يقدم لكم «الدستور» تفاصيل أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل «ونحب تاني ليه» بطولة الفنانة ياسمين عبدالعزيز والذى يعرض خلال شهر رمضان 2020.

وأثارت الحلقة الثامنة من مسلسل «ونحب تاني ليه» لياسمين عبد العزيز جدل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لما تضمنته من أحداث شيقة ومثيرة.

تفاصيل الحلقة الثامنة من مسلسل «ونحب تانى ليه»

خيانة زوجة إسلام جمال مع إيهاب فهمي

وبدأت الحلقة الجديد من حيث انتهت الحلقة السابقة، وهو الكشف عن خيانة «نريمان» لزوجها «عمر» إسلام جمال، مع صديقه في العمل «إيهاب» إيهاب فهمي، وذلك عن قصد من الأخير بأن يخرب بين «عمر» وزوجته، وعندما طلبت «نريمان» من «إيهاب» أن يتزوجها بعدما تطلقت من زوجها رفض وقال لها بإنها كانت تحب أكثر من شخص في آن واحد حيث كانت تحب «مراد السويفي» كريم فهمي في البداية وبعد ذلك أحبته، وفي النهاية تزوجت من «عمر».

كريم فهمي يعرض الزواج على ياسمين عبد العزيز

وعرض «مراد» كريم فهمي الزواج على «غالية» ياسمين عبد العزيز بطريقة غير مباشرة، وذلك عن طريق سؤاله لها عن سبب طلاقها الأول، وهل من الممكن أن تعيد هذه التجربة، فردت قائلة: «وأحب تاني ليه»، وأبدى «مراد» إعجابه الشديد بها لها وعرض الزواج بشكل مباشر.

تارا عماد تكتشف أن خطيبها السابق عشيق ياسمين عبد العزيز

وانتهت أحداث الحلقة على مشهد مثير، حيث خرج «مراد» كريم فهمي لأول مرة مع «غالية» ياسمين عبد العزيز بشكل رسمي ودون أن يتنكرا أو يختبأن من أحد، واستقلت «غالية» سيارته ليذهبا معًا، وكانت النهاية بأن سيارته وقفت في المرور بجانب سيارة تارا عماد وهو خطيبته السابقة التي لا تعلم بأن عشيق «غالية» صديقتها هو خطيبها السابق، ومن المقرر أن تظهر الحلقة المقبلة رد فعل تارا سواء ستشاهدهم أم لا.

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