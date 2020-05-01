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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الغربية: ارتفاع حالات الشفاء من كورونا لـ14 وخروجهم من العزل

الجمعة 01/مايو/2020 - 10:46 م
الدكتور عبد الناصر
الدكتور عبد الناصر حميدة
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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أعلن الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، ارتفاع عدد المتعافين من الفيروس إلى 14 حالة وخروجهم من عزل المدينة الجامعية، من بينهم 7 مصابين من الغربية، صفط تراب وكفر الحما بسيون. 

وأوضح أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا يصل إلى 10 مصابين وفي انتظار عينة أخرى لتأكد سلبية نتائجهم وخروجهم من العزل الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات وزارة الصحة.

ووجّه الدكتور محمد السويدي مدير العزل الصحي بالمدينة الجامعية، الشكر لكافة أعضاء الفريق الطبي والتمريض والفنيين والعاملين على هذا المجهود المميز، وأكد دورهم الكبير كأبطال فى مواجهة الفيروس.

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