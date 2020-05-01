«الموهوبة» دينا الشربيني.. تستمر في الصدارة وتشعل مواقع التواصل

ما زالت النجمة دينا الشربيني صاحبة لقب "الموهوبة" تتصدر التريند منذ بداية عرض مسلسلها "لعبة النسيان"، حيث استطاعت أن تثير حالة خاصة جدا بهذا العمل الدرامى الإنسانى وسط هذا العدد الكبير من المسلسلات التى تتنافس فى دراما رمضان، خاصة أن المسلسل يدور فى قالب إنساني حول سيدة تفقد ذاكرتها، بعد تعرضها لحادثة، وتستيقظ من غيبوبة طويلة، لتجد نفسها متهمة بالخيانة بل ومتهمة أيضًا بالتسبب فى مقتل زوجها.من ناحيتها عبرت "الموهوبة" دينا الشربينى عن سعادتها بهذا الكم الهائل من ردود الأفعال التي أحاطها بها المشاهدون للعام الثانى على التوالى وهى ردود الأفعال التى تجسد بوضوح نجاحها فى لفت الانتباه إليها وهو ما لم يأت من فراغ وإنما جاء نتيجة مجهود كبير قام به كل جميع المشاركين فى المسلسل وهو ما يلمسه المشاهدون بأنفسهم حلقة تلو الأخرى.ونفذ النجم عمرو دياب الموسيقى التصويرية لمسلسل "لعبة النسيان" مما أعطى للمسلسل طعما مختلفا امتزجت فيه روعة أداء دينا الشربينى مع جمال موسيقى عمرو دياب، فكان ذلك بمثابة أحد أهم وأبرز مقومات نجاح المسلسل بل منحه القدرة الفائقة على المنافسة والتميز.