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الجمعة 01 مايو 2020 الموافق 08 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الرئيس وجه والحكومة نفذت.. حلم رقمنة الجمارك يتحقق من خلال «نافدة»

الجمعة 01/مايو/2020 - 08:26 م
ميناء العين السخنة
ميناء العين السخنة
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يفتتح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال ساعات أحدث مشروعات رقمنة الجمارك والتجارة المصرية في ميناء العين السخنة وهو المركز الثالث لمشروع "نافذة" بعد مركزي مطار القاهرة الدولي وبورسعيد.

ويأتي هذا المشروع تنفيذا لتعليمات الرئيس بحتمية التحول الرقمي في كل الخدمات الحكومية والتجارية خاصة الموانئ والمطارات.

وأولى الدكتور مصطفي مدبولي اهتمامًا بالغًا بهذا المشروع من خلال متابعاته الميدانية المستمرة مع وزير المالية الدكتور محمد معيط وكل الأجهزة المعنية بالتحول الرقمي.

ويأتي مركز السخنة على جدول اهتمامات الدولة نظرًا لحجم التجارة الضخم الوارد من الصين وجنوب شرق آسيا والخليج، وكذلك وجود المركز لخدمة المستثمرين في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتي يبذل رئيسها المهندس يحيى زكي جهدًا كبيرًا لتحقيق نقلة نوعية هائلة في إدارة حركة التجارة وتوطين الصناعة.

ومشروع "نافذة" يمثل خطوة مهمة نحو تحسين ترتيب مصر في مقياس الشفافية وتسهيل حركة التجارة.

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