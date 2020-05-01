16101 إصابة و225 وفاة بكورونا فى إسرائيل



وكذلك تدرس حكومة الاحتلال فك القيود المفروضة على حركة المواصلات العامة، والسماح لها بالعمل بشكل كامل.

أعلنت وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" إلى 16101 حالة، و225 حالة، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.وصادقت حكومة الاحتلال على عدة تسهيلات إضافية لرفع القيود التي فرضتها في وقت سابق بسبب انتشار فيروس كورونا، وشملت عودة الدراسة تدريجيا، وكذلك خدمة المواصلات.وشملت التسهيلات عودة العملية التعليمية في المدارس ورياض الأطفال بشكل تدريجي بدءًا من يوم 10 مايو الجاري، على أن تعود الدراسة بشكل كامل في أول يونيو المقبل، وذلك رغم توصيات كل من مجلس الأمن القومي ووزارة الصحة الإسرائيلية بعدم عودتها.