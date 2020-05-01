وزيرا خارجية باكستان وفنلندا يبحثان مكافحة كورونا



وناقش الجانبان خلال الاتصال الهاتفي- وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية اليوم الجمعة - العلاقات الثنائية بين باكستان وفنلندا وعملية السلام الجارية في أفغانستان.



وأكد قريشي أهمية وجود تنسيق دولي للتعامل مع جائحة الفيروس، موضحًا الإجراءات التي اتخذتها بلاده للحد من انتشار كورونا المستجد.



وسلط الضوء على مبادرة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، لتخفيف عبء الديون عن الدول النامية، نظرًا إلى التداعيات الخطيرة للوباء.



وأعرب قريشي أيضًا عن قلقه إزاء استمرار فرض القيود المفروضة على الكشميريين في جامو وكشمير، خاصة مع انتشار فيروس كورونا في الوادي، وعدم سماح الهند لوصول الفرق الطبية والأدوية والسلع الأساسية الأخرى إلى شعب جامو وكشمير.



بحث وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشى، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفنلندي بيكا أولاوي، عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، على رأسها الوضع الناجم عن انتشار فيروس كورونا وسبل مكافحته.