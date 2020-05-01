«خارجية فلسطين»: 1251 إصابة بـ«كورونا» و62 وفاة بين جالياتنا

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الجمعة، تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، و27 حالة شفاء بين أبناء جالياتها في العديد من الدول.وصرحت الوزارة - في تقريرها اليومي، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - بأن عدد الإصابات بالفيروس في صفوف الجاليات الفلسطينية حول العالم، ارتفع إلى 1251 إصابة، فيما سجلت 62 حالة وفاة، و487 حالة تعافٍ.وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت 4 إصابات جديدة بصفوف الجالية الفلسطينية، و5 إصابات في ألمانيا، فيما سجلت الجالية في قطر 10 حالات تعافٍ، و5 في الدنمارك، و12 في تركيا، وأنه لا توجد أية إصابات في صفوف الجاليات الفلسطينية في ألبانيا والبحرين وبولندا وصربيا.