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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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فن

تفاصيل الحلقة الثامنة من الاختيار.. القبض على أسرة هشام عشماوي

الجمعة 01/مايو/2020 - 08:00 م
الاختيار
الاختيار
أمير محمد خالد
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يقدم لكم «الدستور» تفاصيل الحلقة الثامنة من مسلسل الاختيار بطولة أمير كرارة فى دور أحمد المنسي والفنان أحمد العوضي فى دور هشام عشماوي قبل عرضها على قناة ON E.

تفاصيل الحلقة الثامنة من مسلسل الاختيار

تشهد الحلقة الثامنة من مسلسل "الاختيار" تطورات كبيرة ومثيرة في الأحداث حيث تفشل محاولة هشام عشماوي بمعاونة التكفيريين له في اغتيال وزير الداخلية، ويشعر هشام عشماوي بخيبة أمل كبيرة ويغضب بشدة بسبب عدم وفاة أو إصابة وزير الداخلية ويقوم أبوعمر زعيم التكفيريين بتهدئة عشماوي ويطلب منه الصبر والتمهل لحين تنفيذ عمليات أخرى تحقق نجاحا أكبر.

أحمد المنسي وحب أهل سيناء


يقوم الرائد أركان حرب أحمد المنسي بتوزيع المساعدات على أهالي سيناء وهو ما يوضح مدى تعامل الجيش بشكل لائق وإنساني مع أهالينا في سيناء، ويتحدث المنسي مع أهالي سيناء ويتعرف عليهم ويخبرهم أنه في خدمتهم في أي وقت، كما يقوم بالحديث مع أفراد كتيبته بأن كسب ثقة أهالي سيناء شيء مهم جدًا في الحرب التي يقومون بها ضد التكفيريين لأن الحرب تحتاج إلى أن يكون الجميع متكاتفين على قلب رجل واحد.

كما تظهر الحلقة حال جماعة الإخوان الإرهابية والتكفيريين بعد عزل مرسي بفترة وخاصة بعد فشل محاولة اغتيال وزير الداخلية، حيث بدأت أفراد الجماعة الإرهابية الحديث عن خوفهم من القبض عليهم، كما اهتزت ثقتهم في العقيدة الذي يعتقدون أنها على حق، كما توضح مدى كراهية وغشم التكفيريين على الجيش المصري وتدبيرهم لتنفيذ العديد من العمليات الإرهابية التي تثير الذعر والخوف في نفوس المصريين وهز ثقتهم في الجيش المصري.

ويذهب رجل سيناوي كبير في السن يدعي "عباس الجن" ويطلب مقابلة الرائد أحمد المنسي ويحكي لها عن نفسه ومدى المساعدات الذي قدمها للجيش المصري من قبل عن طريق اختراق معسكرات الأعداء وتصوير ما يحدث فيها بعينه للجيش لوصفها لهم لذلك سموه بـ"الجن" كما قام في نهاية حديثه مع الرائد المسني بالإبلاغ عن نجل شقيقه الذي يساعد التكفيريين في سيناء إلى أن أصبح واحدا منهم، وبالفعل يذهب المنسي ورجاله ويقبضون عليه.

هشام عشماوي يفشل فى اغتيال وزير الداخلية


تنتهي الحلقة عند قيام هشام عشماوي وصديقة عماد بالعودة لمنزليهما بعد مرور فترة على محاولة اغتيال وزير الداخلية، وعند عودة هشام عشماوي لمنزله لا يجد أسرته وعندما يسأل البواب يخبره بأن الحكومة قبضت عليهم، ليغضب بشدة ويتوعد الجميع.

مسلسل الاختيار الحلقة 8 بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد ومها نصار وضياء عبدالخالق وإنعام سالوسة ومحمود حافظ، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج تامر مرسي، ويعرض يوميًا على قناة on e في تمام الساعة التاسعة مساءً.

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