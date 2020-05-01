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الجمعة 01 مايو 2020 الموافق 08 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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تكنولوجيا
الأهلي يتفوق على ريال مدريد وليفربول في استفتاء ماركا
الجمعة 01/مايو/2020 - 07:47 م
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تصدر النادي الأهلي، استفتاء صحيفة ماركا الإسبانية والذي تم طرحه منذ 72 ساعة من أجل اختيار الشعار الأفضل للأندية على مستوى العالم.
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