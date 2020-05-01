الحلقة الثامنة من الاختيار تظهر تشتت الإخوان والتكفيريين بعد عزل مرسى

تفاصيل الحلقة الثامنة من مسلسل الاختيار





مسلسل الاختيار الحلقة 7 بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد ومها نصار وضياء عبدالخالق وإنعام سالوسة ومحمود حافظ، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج تامر مرسي، ويعرض يوميًا على قناة on e في تمام الساعة التاسعة مساءً.

كما تظهر أحداث الحلقة الجديدة مدى كراهية وغشم التكفيريين على الجيش المصري، وتدبيرهم لتنفيذ العديد من العمليات الإرهابية التي تثير الذعر والخوف في نفوس المصريين وهز ثقتهم في الجيش المصري.مسلسل الاختيار الحلقة 7 بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد ومها نصار وضياء عبدالخالق وإنعام سالوسة ومحمود حافظ، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج تامر مرسي، ويعرض يوميًا على قناة on e في تمام الساعة التاسعة مساءً.

تظهر الحلقة الثامنة من مسلسل الاختيار الذي يذاع بعد قليل على قناة on e حال جماعة الإخوان الإرهابية والتكفيريين بعد عزل محمد مرسي بفترة وخاصة بعد فشل محاولة اغتيال وزير الداخلية، حيث بدأت أفراد الجماعة الإرهابية الحديث عن خوفهم من القبض عليهم.