هشام توفيق: نعمل على تنفيذ تعديلات قانون قطاع الأعمال العام

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة تعمل على تنفيذ الخطط الاستراتيجية للتطوير، بالإضافة إلى تعديلات قانون قطاع الأعمال العام.وأضاف «توفيق» في تصريح لـ"الدستور" أن الوزارة تأمل في الانتهاء سريعًا من هذا القانون واعتماده بمجلس النواب، من أجل العمل به بداية العام المالي المقبل يوليو ٢٠٢٠، مؤكدًا أن قانون قطاع الأعمال الجديد سيدعم الصناعة والإنتاج بشكل جيد، وسيعزز من القدرة التنافسية للشركات.وأشار وزير قطاع الأعمال إلى أهمية تطوير شركات قطاع الأعمال للتنمية الاقتصادية، موضحًا أن التطوير يسهم في عملية التنمية الشاملة بالدولة، فضلًا عن تطوير وتأهيل الطاقة البشرية بالشركات، وتحديث كل الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج.