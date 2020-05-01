صندوق «تحيا مصر» يرسل مواد غذائية لدعم متضررى كورونا بكفر الشيخ

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الجمعة، وصول شاحنات مُحملة بكراتين من المواد الغذائية الأساسية المتنوعة مقدمة من صندوق تحيا مصر، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وجمعية الأورمان، لتوزيعها على العمالة غير المنتظمة، لتخفيف الأعباء المعيشية، ضمن أنشطة مبادرة "نتشارك هنعدي الأزمة" التي أطلقها الصندوق لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19).أوضح محافظ كفرالشيخ، أن كراتين المواد الغذائية سيتم توزيعها بواسطة الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، مؤكدًا أن توزيعها على العمالة غير المنتظمة كدعم غذائي نتيجة الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد، والتي أثرت وبشكل مباشر على الكثير من فئات المجتمع.جدير بالذكر إن الهدف الرئيسي من مبادرة "نتشارك هنعدي الأزمة" هو توحيد جهود شركاء العمل المجتمعي، لتحقيق أقصى استفادة للأسر الأولى بالرعاية من الموارد المتاحة لدى الدولة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، فضلًا عن تبادل البيانات والمعلومات المتاحة عن عدد الأسر بكل محافظة تنسيقًا مع وزارتي التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية.