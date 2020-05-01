مقلب رامز جلال يكشف عن فوبيا يعاني منها حمدي الميرغني

حمدي الميرغني يكشف نقطة ضعفه فى فقرة حوض المياه من رامز مجنون رسمي



كشفت فقرة حوض المياه التي يوضع فيها الفنان وهو على كرسي "الحقيقة"، عن عدم معرفته الغوص وأن لديه فوبيا من المياه.



وسخر رامز جلال، من فوبيا حمدي الميرغني قائلًا: "سويسي إزاي وبتخاف من الميه.. هعلمك العوم دلوقتي وهخليك زي رانيا علواني".

وكان رامز جلال، قد استخدم الصبغة خلال هذه الحلقة في تلوين شعر حمدي الميرغني ووجهه، وملابسه البيضاء.



وكان ضيف الحلقة الماضية من البرنامج هو لاعب النادي الأهلي محمود كهربا، وهو نسيب حمدي الميرغني في الوقت نفسه.



فكرة البرنامج تتم من خلال الإيقاع بالضيوف عن طريق الفنانة اليمنية أروى، بدعوى مشاركتهم في برنامج "الحقيقة".



كشف مقلب الفنان رامز جلال، في الفنان حمدي الميرغني، ببرنامج "رامز مجنون رسمي"، والمذاع عبر فضائية إم بي سي مصر"، والذي تم تصويره في دبي، عن فوبيا يعاني منها حمدي الميرغني.