رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 01 مايو 2020 الموافق 08 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

مقلب رامز جلال يكشف عن فوبيا يعاني منها حمدي الميرغني

الجمعة 01/مايو/2020 - 07:44 م
رامز جلال
رامز جلال
سناء إسماعيل
طباعة
كشف مقلب الفنان رامز جلال، في الفنان حمدي الميرغني، ببرنامج "رامز مجنون رسمي"، والمذاع عبر فضائية إم بي سي مصر"، والذي تم تصويره في دبي، عن فوبيا يعاني منها حمدي الميرغني.

حمدي الميرغني يكشف نقطة ضعفه فى فقرة حوض المياه من رامز مجنون رسمي


كشفت فقرة حوض المياه التي يوضع فيها الفنان وهو على كرسي "الحقيقة"، عن عدم معرفته الغوص وأن لديه فوبيا من المياه.

وسخر رامز جلال، من فوبيا حمدي الميرغني قائلًا: "سويسي إزاي وبتخاف من الميه.. هعلمك العوم دلوقتي وهخليك زي رانيا علواني".
وكان رامز جلال، قد استخدم الصبغة خلال هذه الحلقة في تلوين شعر حمدي الميرغني ووجهه، وملابسه البيضاء.

وكان ضيف الحلقة الماضية من البرنامج هو لاعب النادي الأهلي محمود كهربا، وهو نسيب حمدي الميرغني في الوقت نفسه.

فكرة البرنامج تتم من خلال الإيقاع بالضيوف عن طريق الفنانة اليمنية أروى، بدعوى مشاركتهم في برنامج "الحقيقة".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فنانة سعودية تتمنى الوقوع ضحية لرامز جلال

وفاة وكيل «طب قصر العينى» بكورونا.. والخشت ينعاه

السيسى لـ عمال مصر فى عيدهم: يسطرون ملحمة تاريخية لتغيير الواقع

صدمة حمدي الميرغني في «رامز مجنون رسمي»

الصور

image description

«أسيوط» تواصل تطهير المراكز والأحياء ضد كورونا (صور)

image description

الكنافة والقطائف وكورونا.. تقدمت الوقاية وتراجع الإقبال (فيديو)

image description

كساد تجارة ملابس الإحرام ومستلزمات الحج بسبب كورونا (صور)

image description

مدفع الإفطار

image description

إطلاق مدفع الإفطار من ميدان النهضة بالجيزة

الأكثر قراءة

صدمة حمدي الميرغني في «رامز مجنون رسمي»

الصحة: 14 وفاة و358 إصابة جديدة بكورونا

حقيقة عودة حركة الطيران بشكل طبيعي بدءًا من 16 مايو

استهداف تكفيريين شديدى الخطورة فى عملية نوعية بسيناء

إنفوجراف

image description

مصر تتقدم في تصنيف مؤسسة الشراكة الدولية (انفوجراف)

image description

حبس 5 سنوات.. تفاصيل عقوبة سبّ الدين (إنفوجراف)

image description

اتهامات سما المصري (إنفوجراف)

image description

خدمات تقدمها وزارة العدل للمواطنين (إنفوجراف)

أيام زمان

حكايات غريبة عن عزومات سامية جمال في رمضان.. «استبدلت الخمور بقمر الدين»

قصة الفتاة الوحيدة التي وقع عبد الحليم حافظ في غرامها: «مطلقة واسمها سر»

سر فشل السادات فى التحول لنجم سينما.. وتفاصيل تجربته فى التمثيل

هؤلاء الفنانون فضلوا الإفطار في رمضان لأسباب غريبة.. «أحدهم كان يطعم 60 مسكينًا»

نجم الساعة

«حماة الوطن» العمال أمل تحقيق طموحات فى نهضة صناعية

الصحة

فيروس «الهربس» أكثر تعقيدًا مما كان يعتقد

دراسة: تجنب آلاف الوفيات بسبب انخفاض تلوث الهواء

«الصحة العالمية» تعقد اجتماعًا طارئًا لبحث تفشي كورونا

روسيا: إجراء أكثر من 3.4 مليون فحص لكورونا

منوعات

منحة العمالة غير المنتظمة 2020.. موعد صرف الدفعة الثانية من منحة القوى العاملة

المغرب: علماء حفريات يكتشفون بقايا أول «ديناصور مائي» بالعالم

صناعة التبغ فى جنوب إفريقيا تحارب حظر السجائر

ارتفاع معدل الإصابة بالأمراض المعدية المنقولة عبر الغذاء فى الولايات المتحدة

مقالات الرأي
ثروت الخرباوي
المناضلون فى الدراما.. فى بيتنا رجل لكن لا وقت للحب
ماجد حبته
رد فعل «إخوانى» بائس ويائس
مؤمن المحمدي
نقط المصحف
مدحت بشاى
ملحمة (الاختيار) الدرامية وشغف الرؤية
المزيد

الثقافة

رضا عبد الرحمن: العمال مصدر إلهام الكثير من أعمال الفن التشكيلي

أحمد عبد الرازق أبو العلا يكشف كيف عالج الإبداع الأدبي شخصية العامل

اتحاد كتاب مصر يدين الاعتداءات الإرهابية في سيناء

حمدي البطران: الاشتراكية سبب ظهور أدب العمال في الستينات