حركة تنقلات محدودة لمأمورى الأقسام الشرطية بالبحر الأحمر

أجرى اللواء أشرف حشيش مدير أمن البحر الأحمر، اليوم، حركة تنقلات محدودة بين مأموري أقسام شرطة أول وثان الغردقة وقسم شرطة مدينة مرسى علم جنوب المحافظة.وشملت الحركة نقل العميد عادل حفني، من مأمور قسم أول الغردقة إلى مأمور قسم ثان الغردقة، كما تم نقل العميد أحمد عبدالخالق سليم، من مأمور قسم شرطة مرسى علم إلى مأمور قسم شرطة أول الغردقة، وتعيين العميد يحيي الشاذلي مأمورًا لقسم شرطة مرسى علم.