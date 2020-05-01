مصر تجلي 670 عالقًا في موسكو وكييف بـ3 رحلات

يستقبل مطار مرسى علم الدولي خلال ساعات 3 رحلات طيران استثنائية للشركة الوطنية مصر للطيران و«إير كايرو» التابعة لوزارة الطيران المدني، لنقل العالقين في العاصمة الأوكرانية كييف والعاصمة الروسية موسكو، في ظل تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية ضمن خطة الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.ويصل على متن الرحلات نحو 670 راكبا إلى مدينة مرسى علم، حيث تم تخصيص حجر صحي هناك بأحد الفنادق لعزل المصريين العائدين لمدة 14 يوما، تنفيذا لقرار وزارة الصحة المصرية حيال جميع الركاب المصريين العالقين بدول الخارج، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.