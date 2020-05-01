الاختيارالحلقة 8.. المنسي يوزع المساعدات على أهل سيناء

الحلقة 8 من الاختيار.. المنسي يوزع مساعدات على أهل سيناء

ويقوم المنسي بالحديث مع أهالي سيناء ويتعرف عليهم ويخبرهم أنه في خدمتهم في أي وقت، كما يقوم بالحديث مع أفراد كتيبته بأن كسب ثقة أهالي سيناء شيء مهم جدًا في الحرب الذي يقومون بها ضدد التكفيريين، لأن الحرب تحتاج إلى أن يكون الجميع متكاتفين على قلب رجل واحد.مسلسل الاختيار الحلقة 8 بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد ومها نصار وضياء عبدالخالق وإنعام سالوسة ومحمود حافظ، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج تامر مرسي، ويعرض يوميًا على قناة on e في تمام الساعة التاسعة مساءً.