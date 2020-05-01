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الجمعة 01 مايو 2020 الموافق 08 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وصول 164 مصريًا عالقًا بأوكرانيا إلى مرسى علم (صور)

الجمعة 01/مايو/2020 - 07:32 م
مرسى علم
مرسى علم
كتب- علي عواد
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استقبل مطار مرسي علم الدولي؛ منذ قليل، طائرة العالقين بالعاصمة الأوكرانية وعلى متنها 164 مصريًا، في إطار خطة الدولة استعدًادًا لدخولهم فندق الحجر الصحي.

وقال الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحر الأحمر في تصريحات لـ«الدستور» إن إدارة الحجر الصحي والطب الوقائي بمطار مرسي علم استقبلت طائرة المصريين العائدين من أوكرانيا، وتم إجراء الفحص الطبي لهم فور وصولهم، لافتًا إلى أنه تم توفير مهمات وأدوات التعقيم وأتوبيسات نقل مجهزة ومعقمة لنقل العائدين لفندق الحجر المخصص لهم بمدينة مرسى علم لقضاء المدة المحددة لهم 14 يومًا.

من جانبه، أكد الدكتور كريم هشام، نائب مدير إدارة الحجر الصحي بالمحافظة، أن فرق الحجر الصحي بمطار مرسي علم سحبت عينات للعائدين فور وصولهم وأجرت الفحص الظاهري لهم، وأرسلت العينات للمعامل المركزية لفحصها، ضمن خطة مواجهة فيروس كورونا المستجد، حفاظًا على سلامة المصريين العائدين وذويهم.
مرسى علم
مرسى علم
مرسى علم
مرسى علم
مرسى علم
مرسى علم
مرسى علم
مرسى علم

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