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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

إطلاق اسم الدكتور «الساكت» على مجمع بقصر العينى

الجمعة 01/مايو/2020 - 07:30 م
الدكتور هشام الساكت
الدكتور هشام الساكت
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قرر الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إطلاق اسم الدكتور هشام الساكت، وكيل كلية طب قصر العيني لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الذي وافاته المنية صباح اليوم، على مجمع التعليم المتطور التابع لكلية الطب قصر العينى.

وكان الدكتور هشام الساكت قد تولى قيادة مجمع التعليم المتطور في عام 2011 ليشهد المجمع انطلاقة مميزة، حيث تم تطوير معامل المجمع وإمدادها بالعديد من ماكينات المحاكاة لكل تخصصات الطب، وفى عام 2012 حصل المجمع على الاعتماد الدولى من الرابطة الأمريكية للتعليم الطبى المستمر American Academy of Continuing Medical Education (AACME)، وهو أول مجمع فى مصر والشرق الأوسط يحصل على هذا الاعتماد والذي ما زال مستمر حتى الآن.

وظل مجمع التعليم المتطور يقدم خدماته، وليضع دكتور هشام الساكت كل إمكانات المجمع فى خدمة كلية الطب والمستشفيات ليظل يعمل على مدار الفترة الماضية وأثناء وباء كورونا، وليتم تدريب الطاقم الطبى كله من أطباء وتمريض وعمال وامتياز على بروتوكولات التعامل الطبى أثناء الوباء.

يذكر أن مجمع التعليم المتطور التابع لكلية الطب قصر العينى تأسس عام 2006 بقرار من المجلس الأعلى للجامعات ليكون مجمعًا متميزًا للتعليم والتدريب الخاص بالقطاع الطبى بكل تخصصاته، ومنذ إنشاء المجمع عمل الدكتور هشام الساكت كمدرب لمهارات الجراحة العامة وجراحات المناظير، كما عمل منسقًا لوضع بروتوكولات التدريب الخاصة بمعامل الجراحة وجراحات المناظير، وشارك فى وضع وتطوير العديد من برامج تدريب الجراحة الأساسية والمتقدمة.

وكان مجلس الجامعة قد قرر في 31 أكتوبر 2016 ضم مركز التعليم المتطور مع مركز المؤتمرات وخدمات الضيافة ليصبح تحت اسم (مجمع التعليم المتطور).

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