محافظ المنوفية يوجه برفع كافة القمامة ونواتج الهدم من منطقة أرض المهبط

وجه اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، رئيس حي شرق شبين الكوم بضرورة رفع كافة تراكمات القمامة ونواتج الهدم من منطقة أرض المهبط بالبر الشرقي بشبين الكوم، وكذا صيانة ورفع كفاءة معدات الحملة الميكانيكية.جاء ذلك عقب تفقده أعمال تسليم كراتين المواد الغذائية لرؤساء الوحدات المحلية والأحياء؛ لتوزيعها على أسر العزل المنزلي والمضارين من تداعيات انتشار فيروس كورونا بنطاق المحافظة، رافقه اللواء علاء رشاد سكرتير عام المحافظة ومجموعة من العاملين بالديوان العام بمحافظة المنوفية.يأتى هذا فى إطار اهتمام محافظ المنوفية بتحسين البيئة، والحفاظ على المظهر الجمالي والحضارى باعتبارهم من أولى أولوياته.