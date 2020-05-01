خروج 11 متعافيًا من كورونا في «عزل أسوان»

غادر 11 متعافيا من فيروس كورونا المستجد اليوم، مستشفى أسوان التخصصي بالصداقة والمدينة الشبابية، بعد تماثلهم للشفاء التام.وحصل «الدستور» على أسماء المتعافين، وهم: "أيمان.م.أ" عمرها 29 عامًا مقيمة بمنطقة الخزان بأسوان، "نجلاء.م.ع" عمرها 53 عامًا مقيمة بمنطقة الجوزيرة بأسوان، و"رؤية.ح.ع" عمرها 15 عامًا مقيمة بمنطقة السيل بأسوان، و"فايزة.أ.م" عمرها43 عامًا مقيمة بشارع السماد بأسوان، و"محمد.ر.م" عمره 34 عامًا مقيم بقرية الكلح بمركز إدفو بأسوان، و"عاشور.م.ط" عمره 36 سنة بمنطقة البيارة بمركز كوم أمبو بأسوان، و"محمود.ع.ع" عمره 32 عامًا محافظة البحر الأحمر، و"مصطفى.أ.م" عمره 35 عامًا محافظة قنا، بالإضافة إلى "رية.ع.ا.م" عمرها 76 عامًا مقيمة بقرية السيالة بمركز نصر النوبة بأسوان، و"سعاد.ح.ا" عمرها 39 عامًا مقيمة بمركز قوص محافظة قنا، و"جمعة.ع.أ" عمره 68 عامًا مقيم بمنطقة الحصايا بأسوان.ويشهد محيط مستشفى أسوان التخصصي (الحجر الصحي) تشديدات أمنية مكثفة لتأمين المصابين بفيروس كورونا المستجد خلال فترة علاجهم.