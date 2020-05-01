جنازات مهيبة لشهداء بئر العبد (فيديوهات)
الجمعة 01/مايو/2020 - 07:57 م
ودع آلاف المواطنين، اليوم، جثمانين شهداء كمين بئر العبد في شمال سيناء، الذين راحوا ضحية هجوم إرهابي، مساء أمس الخميس، سابع أيام شهر رمضان الكريم، بتفجير عبوة ناسفة في مدرعة عسكرية.
الدستور يقدم تغطية لحظية للحادث وجنازات الشهداء:
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