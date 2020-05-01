أبوالغيط ناعيًا شهداء سيناء: معركتنا ضد الإرهاب قائمة منذ 2013

نعى أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، شهداء القوات المسلحة الذين سقطوا ضحايا الهجوم الإرهابي الغادر الذي استهدف مركبات مُدرعة جنوب مدينة بئر العبد بشمال سيناء.وأكد أبوالغيط، في بيان صادر صباح اليوم الجمعة، أن مثل هذه الأعمال اليائسة والجبانة لن تُثني الدولة المصرية عن مواصلة معركتها المستمرة مع الإرهاب منذ 2013.وتقدم أبوالغيط بخالص التعازي لأسر الضحايا متمنيًا الشفاء العاجل للجرحى والمصابين، مؤكدًا أن الشعب والجيش في مصر أظهرا عزيمة كاملة على خوض المعركة ضد جماعات الإرهاب والظلام إلى النهاية أيًا كانت التضحيات.وأعلن العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، انفجار عبوة ناسفة بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد، أمس الخميس، نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود.وأكدت القوات المسلحة استمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.