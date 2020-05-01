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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

والدة الشهيد عبدالحميد صبحي: فرحك النهارده يا عبده (فيديو)

الجمعة 01/مايو/2020 - 01:18 م
والدة الشهيد عبدالحميد
والدة الشهيد عبدالحميد صبحي
ياسمين عباس
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عرضت فضائية "ten"، اليوم لقاءً مع والدة الشهيد الضابط عبدالحميد صبحي، أحد شهداء حادث بئر العبد، الذي وقع مساء أمس الخميس.

وقالت والدة الشهيد الضابط عبدالحميد صبحي: "وحيدي.. استنيته 10 سنين، وساعة ما يجي يغدروا بيه، حسبي الله ونعم الوكيل"، مضيفة باكية، "حبيبي يا قلب أمك، فرحك النهاردة يا عبده"، مشيرة إلى أنه لم يخبرها أنه يخدم في سيناء، وإنما أخبرها أنه في الإسماعيلية.

وأضافت والدة الشهيد الضابط عبد الحميد صبحي: "كان في سيناء وأنا معرفش، كان كل اللي ليا في الدنيا".

وأعلن العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، انفجار عبوة ناسفة بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد، أمس الخميس، نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود.

وأكدت القوات المسلحة استمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.

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