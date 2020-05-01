تفاصيل مشروع قانون تركي يسمح بمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي

أكد موقع "أحوال" التركي، أن مشرعي حزب الحركة القومية المتحالف مع حزب العدالة والتنمية الحاكم، قد قدم اقتراحا بمشروع قانون يسمح للحكومة بتسجيل رقم هوية مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي كشرط لوصول إلى المنصات الشعبية على الانترنت.وتابع أن النائب خليل خليل أوزتورك، الذي قدم الاقتراح إلى البرلمان، قال إن القانون سيمنع الحسابات الزائفة من نشر أخبار مزيفة تثير الخوف.وقال نائب الحركة القومية إن أولئك الذين يرغبون في الاستفادة من خدمات وسائل التواصل الاجتماعي سيطلب منهم طلب رقم هوية من الدولة، مضيفًا أن أرقام الهوية ستكون محمية بموجب قانون حماية البيانات الشخصية.وقال أوزتورك إن مشروع القانون سيشهد أيضًا غرامات إدارية باهظة على مقدمي الشبكات الاجتماعية الذين لا يلتزمون بالعقوبات الواردة في مشروع القانون.وأكد الموقع أن هذا القانون سيسمح للحكومة التركية بتشديد الرقابة على رواد مواقع التواصل الاجتماعي والتجسس عليهم.