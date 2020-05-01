«الأرصاد»: طقس الغد مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 32

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غدًا، السبت، مائلًا للحرارة نهارًا ومائلًا للبرودة ليلًا مع وجود شبورة مائية صباحا، ورياح معتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وأن يكون شديد الحرارة نهارا لطيفا ليلا مع وجود شبورة مائية صباحا ورياح تنشط مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد، وأن يكون شديد الحرارة نهارا لطيفا ليلا مع رياح معتدلة على جنوب الصعيد.كما يتوقع الخبراء أن تشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء طقسا معتدلا نهارا مائلا للبرودة ليلا مع رياح معتدلة تنشط أحيانا على وسط سيناء، وتشهد السواحل الشمالية الغربية طقسا معتدلا نهارا باردا ليلا ورياحا معتدلة تنشط غربا، ويشهد جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر طقسا مائلا للحرارة نهارا لطيفا ليلا ورياحا معتدلة تنشط على بعض المناطق.وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين متر ومتر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، بينما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين متر ونصف المتر ومترين، والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:الصغرى العظمىالقاهرة 19 32شبين الكوم 18 31طنطا 18 31دمنهور 17 27الإسكندرية 17 26بلطيم 16 25مطروح 15 28السلوم 16 28سيوة 18 33بورسعيد 17 25دمياط 17 24الزقازيق 16 32الإسماعيلية 16 33السويس 16 32العريش 15 25رفح 14 24رأس سدر 20 29نخل 12 32نويبع 21 34طابا 17 29كاترين 12 24الطور 20 31شرم الشيخ 23 33الغردقة 22 33مرسى علم 20 32الفيوم 19 34بنى سويف 19 36المنيا 19 37أسيوط 20 38سوهاج 21 39قنا 22 39الأقصر 22 39أسوان 24 39أبوسمبل 22 39الوادى الجديد 20 40شلاتين 24 34أبورماد 23 33حلايب 26 31رأس حدربة 25 30