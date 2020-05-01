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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أوقاف القليوبية: لم نرصد أي خروقات لتعليق الصلاة بالمساجد

الجمعة 01/مايو/2020 - 01:12 م
الشيخ صفوت أبوالسعود
الشيخ صفوت أبوالسعود
كتب صلاح حسنى
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أكد الشيخ صفوت أبوالسعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، أن لجان المتابعة بالمديرية لم ترصد أي مخالفات أو تجمعات لقرارات تعليق الصلاة بمساجد المحافظة خلال الجمعة الثانية من رمضان، مشيرًا إلى أن التقارير أكدت التزام المواطنين والأئمة والمساجد بنسبة 100% "اليوم".

وأضاف أبوالسعود، فى تصريحات صحفية، أن اللجان لم ترصد في الأسبوع الأول من رمضان أي خروقات لفتح المساجد أو الدعوة لصلاة التراويح والتزام المواطنين بأداء الصلوات في منازلهم، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أن هذا يدل على ارتفاع نسبة الوعي بين المواطنين والأهالي والتزام أبناء وزارة الأوقاف والأئمة وعمال المساجد بالتعليمات حرفيًا.

وأوضح أبوالسعود أن جميع إجراءات دفع الهلاك عن النفس البشرية واجبة شرعًا ومخالفة هذه الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تقررها السلطات والجهات المختصة إثم ومعصية.

وأشار إلى أن مفتشي المديرية تأكدوا من عدم فتح أي من المساجد أو تورط في إقامة الصلاة في محيط المساجد أو أمامها، موجهًا عبر غرفة عمليات المديرية الرئيسية لمتابعة الإجراءات المتخذة في ظل مواجهة فيروس كورونا الشكر لكل العاملين بالمديرية علي الجهد المبذول في الفترة الأخيرة تنفيذًا لقرار غلق المساجد والزوايا ورفع الأذان بالمساجد دون الزوايا.

وأكد أبوالسعود أنه لا مجال لمتخاذل عن أداء الواجب بالأوقاف ولا مساحة من التسامح مع متاجر بوطنه ودينه بتعريض أرواح الناس للهلاك بحجة جمعهم للصلاة.

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