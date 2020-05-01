سكرتير محافظ سوهاج يستقبل جثامين شهداء تفجير بئر العبد

استقبل اللواء عصام الدين الليثى السكرتير العام لمحافظة سوهاج بالإنابة عن اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج يرافقه العقيد أسامة رشاد المستشار العسكرى للمحافظة، والمقدم عمرو عزت نائب المستشار العسكري، جثامين شهداء الوطن أبناء سوهاج، الشهيد مجند محمد حسانين عبد الوهاب من قرية ادفا، والشهيد مجند أحمد علي محمد أحمد من مدينة أخميم.وقدم السكرتير العام خالص العزاء لأسرتي الشهيدين، موضحا أنهم فى قلوبنا جميعًا وإن مصر لن تنسى أبناءها الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم فى سبيل الواجب والوطن، داعيا إلى الوقوف خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة للقضاء على الإرهاب وتجفيف منابعه.وأعلن العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد، أمس الخميس، نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود.وأكدت القوات المسلحة استمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.