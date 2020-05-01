شركة أسترا زينيكا: لبريطانيا أولوية توريد لقاح محتمل لكورونا

من المقرر أن تحصل بريطانيا كأول دولة على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد الذى تعمل على تطويره جامعة أكسفورد، والذي يعتقد أن نتائجه ستظهر بحلول شهر يوليو المقبل.وفى السياق، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة أسترا زينيكا، باسكال سوريوت، أنه سيكون لبريطانيا الأولوية لتوريد اللقاح المحتمل لوباء "كوفيد-19"، وأكد أنه سيتم توزيع اللقاح بسعر التكلفة خلال فترة تفشي الوباء.وقال سوريوت إن العلماء سيعرفون بحلول يونيو أو يوليو المقبل ما إذا كان اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، الذي يتم تطويره في جامعة أكسفورد، سيعمل.وأوضح سوريوت أن إنتاج اللقاح يجري بالفعل، أثناء إجراء التجارب البشرية، مضيفا أن المجموعة في أكسفورد هي واحدة من أفضل الفرق في العالم، قائلا: "لقد تحركوا بسرعة كبيرة وبحلول يونيو أو يوليو سيكون لدينا فكرة أولى عن فاعلية وسلامة هذا اللقاح، وسنحتاج إلى الانتظار لبضعة أشهر أخرى".وأكد سوريوت أن الإنتاج مستمر بالفعل، موضحا أن شركة الصناعات الدوائية بحاجة إلى تصنيع جرعات كافية لإجراء التجارب السريرية، وفقا لتصريحاته لسكاى نيوز البريطانية.وتابع سوريوت قائلا: "سنقوم بالتوسع حتى نكون جاهزين بحلول الربع الرابع من شهر أكتوبر حتى نتمكن من توفير عدد كاف، مع إعطاء الأولوية للبريطانيين".وكانت شركة "أسترا زينيكا" دخلت في شراكة مع جامعة أكسفورد لتطوير وتصنيع وتوزيع اللقاح المنتظر على نطاق واسع، فيما قالت الجامعة إن الشريكين اتفقا على العمل على أساس غير ربحي طوال فترة الوباء، مع تغطية تكاليف الإنتاج والتوزيع فقط، على أن يتحول إلى لقاح تجاري إذا لم يختف الفيروس أو يتحول إلى فيروس مماثل للإنفلونزا.واعترف سوريوت بوجود خطر على شركته في تصنيع اللقاح المحتمل بينما لا تزال التجارب السريرية جارية، متابعا: "إنها أزمة رهيبة، كما نعلم جميعا، وقررنا الآن أن الوقت قد حان للعمل معا ونبذل قصارى جهدنا للمساعدة في التوصل إلى حل".وتعد الاتفاقية بين جامعة أكسفورد و"أسترا زينيكا" أول شراكة من هذا النوع يتم تشكيلها منذ أن أطلقت الحكومة البريطانية فريق عمل اللقاحات قبل أسبوعين للمساعدة في العثور على لقاح لفيروس كورونا الجديد، ووصف وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، الاتفاق بأنه "خبر سار للغاية".