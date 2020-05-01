المنوفية: توريد 45 ألف طن قمح وحصاد 124 ألف فدان حتى الآن

أعلن اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية عن توريد 45 ألفًا و24 طن قمح منذ بداية موسم الحصاد لعام 2020، مشيرًا إلى أن هناك زيادة في معدلات نسب التوريد مقارنة بالعام الماضي، ومؤكدًا أن أعمال التوريد مستمرة يوميًا حتى الانتهاء من موسم الحصاد.حيث أفاد المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية بأن ما تم توريده اليوم الجمعة الأول من مايو ما يزيد على 5 الآف و268 طن قمح ليصبح إجمالي ما تم توريده حتي الآن 45024 طنًا، مشيرًا إلى انتظام المتابعة اليومية والمراقبة لعمليات استلام القمح وفحصه من قبل اللجان المختصة بذلك بنطاق المحافظة.كما أوضح المهندس أشرف الجمل مدير مديرية الزراعة بالمنوفية بأنه تم الانتهاء من حصاد مساحة 123 ألفًا و964 فدان قمح حتى أمس الخميس، مؤكدًا تنفيذ توجيهات محافظ المنوفية بتسهيل كل الإجراءات أثناء الاستلام والتيسير على المزارعين وتذليل العقبات التي تعوق عمليات التوريد حفاظًا على المحصول باعتباره من المحاصيل الإستراتيجية المهمة.هذا وقد أكد محافظ المنوفية أن الدولة تولى إهتمامًا كبيرًا بقطاع الزراعة والمزارعين وتوفير كل الإمكانيات اللازمة لهم وكذا تقديم التوصيات الفنية للنهوض بقطاع الزراعة حفاظًا على الإنتاجية.