رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 01 مايو 2020 الموافق 08 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

المنوفية: توريد 45 ألف طن قمح وحصاد 124 ألف فدان حتى الآن

الجمعة 01/مايو/2020 - 01:09 م
قمح
قمح
ولاء القاضى
طباعة
أعلن اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية عن توريد 45 ألفًا و24 طن قمح منذ بداية موسم الحصاد لعام 2020، مشيرًا إلى أن هناك زيادة في معدلات نسب التوريد مقارنة بالعام الماضي، ومؤكدًا أن أعمال التوريد مستمرة يوميًا حتى الانتهاء من موسم الحصاد.

حيث أفاد المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية بأن ما تم توريده اليوم الجمعة الأول من مايو ما يزيد على 5 الآف و268 طن قمح ليصبح إجمالي ما تم توريده حتي الآن 45024 طنًا، مشيرًا إلى انتظام المتابعة اليومية والمراقبة لعمليات استلام القمح وفحصه من قبل اللجان المختصة بذلك بنطاق المحافظة.

كما أوضح المهندس أشرف الجمل مدير مديرية الزراعة بالمنوفية بأنه تم الانتهاء من حصاد مساحة 123 ألفًا و964 فدان قمح حتى أمس الخميس، مؤكدًا تنفيذ توجيهات محافظ المنوفية بتسهيل كل الإجراءات أثناء الاستلام والتيسير على المزارعين وتذليل العقبات التي تعوق عمليات التوريد حفاظًا على المحصول باعتباره من المحاصيل الإستراتيجية المهمة.

هذا وقد أكد محافظ المنوفية أن الدولة تولى إهتمامًا كبيرًا بقطاع الزراعة والمزارعين وتوفير كل الإمكانيات اللازمة لهم وكذا تقديم التوصيات الفنية للنهوض بقطاع الزراعة حفاظًا على الإنتاجية.

موضوعات متعلقة

وصول 136 مصريًا عالقًا بإثيوبيا وكينيا لمرسى علم ودخولهم الحجر

حلا شيحة تكشف حقيقة إجرائها عمليات تجميل (فيديو)

«تاريخه أسود».. رامز جلال يصف كهربا بالبلطجى

جامعة القاهرة تنفي صحة الأسعار المتداولة للعلاج بالقصر العيني الفرنساوي

الصور

image description

الكنافة والقطائف وكورونا.. تقدمت الوقاية وتراجع الإقبال (فيديو)

image description

كساد تجارة ملابس الإحرام ومستلزمات الحج بسبب كورونا (صور)

image description

مدفع الإفطار

image description

إطلاق مدفع الإفطار من ميدان النهضة بالجيزة

image description

«الحركة الوطنية» يطلق مبادرة لدعم المتضررين من كورونا بالفيوم

الأكثر قراءة

حقيقة عودة حركة الطيران بشكل طبيعي بدءًا من 16 مايو

«الوزراء» يرد على 7 شائعات عن كورونا

السيسى لـ عمال مصر فى عيدهم: يسطرون ملحمة تاريخية لتغيير الواقع

وفاة وكيل «طب قصر العينى» بكورونا.. والخشت ينعاه

إنفوجراف

image description

مصر تتقدم في تصنيف مؤسسة الشراكة الدولية (انفوجراف)

image description

حبس 5 سنوات.. تفاصيل عقوبة سبّ الدين (إنفوجراف)

image description

اتهامات سما المصري (إنفوجراف)

image description

خدمات تقدمها وزارة العدل للمواطنين (إنفوجراف)

أيام زمان

حكايات غريبة عن عزومات سامية جمال في رمضان.. «استبدلت الخمور بقمر الدين»

قصة الفتاة الوحيدة التي وقع عبد الحليم حافظ في غرامها: «مطلقة واسمها سر»

سر فشل السادات فى التحول لنجم سينما.. وتفاصيل تجربته فى التمثيل

هؤلاء الفنانون فضلوا الإفطار في رمضان لأسباب غريبة.. «أحدهم كان يطعم 60 مسكينًا»

نجم الساعة

«حماة الوطن» العمال أمل تحقيق طموحات فى نهضة صناعية

الصحة

فيروس «الهربس» أكثر تعقيدًا مما كان يعتقد

دراسة: تجنب آلاف الوفيات بسبب انخفاض تلوث الهواء

«الصحة العالمية» تعقد اجتماعًا طارئًا لبحث تفشي كورونا

روسيا: إجراء أكثر من 3.4 مليون فحص لكورونا

منوعات

المغرب: علماء حفريات يكتشفون بقايا أول «ديناصور مائي» بالعالم

صناعة التبغ فى جنوب إفريقيا تحارب حظر السجائر

ارتفاع معدل الإصابة بالأمراض المعدية المنقولة عبر الغذاء فى الولايات المتحدة

أمريكيون: درع الوجه البلاستيكية قد تكون بديلًا محتملًا للكمامات

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
نقط المصحف
مدحت بشاى
ملحمة (الاختيار) الدرامية وشغف الرؤية
جمال طه
الأزمة الليبية.. نحو العودة الى المربع «صفر»
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: همسات
المزيد

الثقافة

حمدي البطران: الاشتراكية سبب ظهور أدب العمال في الستينات

حمدي أبوالمعاطي: الفن التشكيلي وثق جهود العمال بالأحداث الهامة

«الثقافة» تدرج مقرات شهداء القوات المسلحة ضمن مشروع «عاش هنا»

«هيئة الكتاب»: قوى الظلام تسعى لإعادة مشاهد الفوضى