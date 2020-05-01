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الجمعة 01 مايو 2020 الموافق 08 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«عزل إسنا»: نمنع مرضى كورونا من الصيام

الجمعة 01/مايو/2020 - 01:08 م
مستشفى
مستشفى
فاتن خديوى - سارة سعودى
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كشف الدكتور حسام فتحى، طبيب معالج بطوارئ مستشفى إسنا للعزل والمتحدث الرسمى للمستشفى، عن آليات التعامل مع مرضى فيروس كورونا خلال شهر رمضان، لافتا إلى أنه لا يسمح للمرضى بالصيام وفقًا لفتوى دار الافتاء المصرية التى تجيز إفطار مرضى كورونا حرصًا على صحتهم، ومنعًا لتأثر الخطة العلاجية الخاصة بمرضى كورونا، حيث إن هناك أدوية يتناولها المريض كل 6 ساعات و12 ساعة، كما يحتاج المريض إلى التغذية السليمة التى تساعد فى التغلب على الفيروس.

وأضاف لـ"الدستور" أنه حتى إذا كانت حالة مريض كورونا الصحية جيدة، لا يسمح له بالصيام حتى يتم الانتهاء من البروتوكول العلاجى بشكل كامل، حيث إن هناك حالات تتدهور حالاتها بشكل حاد فى أيام قليلة بعد أن كانت حالتها جيدة.

وأكد المتحدث الرسمى لمستشفى إسنا للعزل أهمية الدعم النفسى فى علاج مرضى كورونا، لكونه يرفع مناعة المريض فى مواجهة الفيروس، حيث إن التوتر والقلق والذعر يمكن أن يضعف من الجهاز المناعى، حيث إن أعراض الفيروس تزداد مع الحالات المصابة بالذعر أو الإحباط الشديد مقارنة بالمرضى المتفائلين والمقبلين للحياة.

وأضاف أن المستشفى حقق أعلى نسبة شفاء لمرضى كورونا بالتركيز على الدعم النفسى والتغذية السليمة، إلى جانب البروتوكول العلاجى الموحد للفيروس، حيث تم شفاء 211 حالة منذ أقل من شهرين، كما أنه يتم تطبيق كافة إجراءات مكافحة العدوى بالمستشفى والالتزام بالواقيات الشخصية للفريق الطبى.

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