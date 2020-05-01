«التعليم» تعلن إجراءات تسليم المشروعات البحثية غدا

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للإعلان عن إجراءات تسليم المشروعات البحثية للطلاب من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثالث الإعدادي، غدا السبت، كما أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم مسبقا.وأكد الوزير، في تصريحات سابقة، أنه ملتزم بالمواعيد المعلنة، للكشف عن تفاصيل إجراءات تسليم المشروعات البحثية بشكل رسمي.وكانت تداولت عدد من الأخبار عبر السوشيال ميديا، قد أكدت أنه تم الإعلان عن تفاصيل تسليم المشروعات البحثية، مما أدى إلى قيام الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بالنفي، مؤكدا أنه سيتم الإعلان عن تسليم المشروعات البحثية غدا السبت الموافق 2 مايو 2020.يذكر أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أعلن عن إلغاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، واستبدالها بمشروعات بحثية، كإجراء احترازي من انتشار فيروس كورونا.