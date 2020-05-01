الانتهاء من إصلاح خط مياه الشرب بقرية فنارة فى مركز فايد

أعلن اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة محافظات القناة لمياه الشرب والصرف الصحى، عن الانتهاء من أعمال الإصلاح لخط مياه قطر ٤٥٠ مم وبطول ٢٠ م بمنطقة فنارة بمركز ومدينة فايد والمغذى لمناطق أبورمانة وكسفريت والجزيرة البيضاء ومنطقة مدرسة الزراعة، وتمت إعادة ضخ المياة للمواطنين بصورة طبيعية بالمناطق المتأثرة بالانقطاع.وقامت الشركة بتوفير سيارات مياه شرب للمناطق المتأثرة بالانقطاع طوال فترة أعمال الإصلاح، والتى حرصت فيها الشركة على تكثيف الأعمال لعودة الأمور إلى طبيعتها وإعادة ضخ المياه فى أقل فترة زمنية ممكنة.هذا وقد وجهت النائبة أمال رزق الله، عضو مجلس النواب، الشكر إلى اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس مياه القناة، لسرعة الاستجابة والتحرك الفورى والسريع لحل المشكل فى إطار مجهودات الشركة المستمرة لتحسين الخدمة المقدمة لمواطنى إقليم القناة فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى.