رئيس مرسى علم يكشف حقيقة طرح تراخيص الشواطئ هذا العام

أكد اللواء وليد المعداوي رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، في بيان إعلامي له، اليوم الجمعة، أنه لم يتم التطرق أو الحديث أو الإعلان عن طرح تراخيص وإشغالات الشواطئ هذا العام.وأضاف أن الجهة المسئولة عن الإعلان عن الإجراءات الخاصة بالشواطئ هو مجلس المدينة فقط، والصفحات المسئولة عن نشر إجراءات الصيف والشواطئ صفحتي فقط على التواصل الاجتماعي، وهي صفحة محافظة مطروح الرسمية "ميديا مطروح " وصفحة مدينة مرسى مطروح الرسمية.وأشار إلى أن التركيز الأساسي للدولة الآن هو توحيد الجهود لمقاومة انتشار فيروس كورونا ومنع تجمعات المواطنين حرصا على حياة وصحة الجميع وطبقا لتوجيهات مجلس الوزراء غلق الشواطئ تماما حتى إشعار آخر ومحظور تواجد أي تجمعات.وأوضح: أنه حرصا من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية لشباب مطروح تقرر تشكيل لجنة مشتركة من المحافظة ومجلس المدينة والشعبيين والعواقل لدراسة الموقف في حينه، وهذه اللجنة فقط المنوط بها دراسة الموقف بشأن الشواطئ ومتابعة القرارات الجديدة من الدولة بشأن تحسن الأوضاع الصحية، وسيكون الإعلان عن الإجراءات الجديدة من خلال صفحتي المحافظة ومجلس المدينة فقط.وتابع: أن كل من ينشر إشاعات وأخبار كاذبة عن تراخيص وإشغالات الشواطئ في بعض الصفحات من أشخاص لهم مصالح شخصية سوف يعرضهم إلى المسائلة القانونية في ظل قانون الطوارئ، مؤكدا أن التركيز في الوقت الحالي هو بذل المزيد من الجهد لمكافحة انتشار فيروس كورونا والعمل على منع التجمعات والحفاظ على التباعد الاجتماعي.