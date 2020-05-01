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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

حمدي البطران: الاشتراكية سبب ظهور أدب العمال في الستينات

الجمعة 01/مايو/2020 - 01:06 م
الكاتب حمدي البطران
الكاتب حمدي البطران
جمال عاشور
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قال الكاتب الدكتور حمدي البطران، إن الحديث عن أدب العمال الذي يحل اليوم عيد ميلادهم، مرتبط بالحديث عن نشأة الاشتراكية في مصر إبان تغول الطبقة الرأسمالية في العشرينات، فقد تأسس في مصر اول حزب اشتراكي عام 1921، في اعقاب ثورة 1919 على يد واحد من كبار المثقفين المصريين وهو سلامة موسي.

وأضاف كانت أهم مبادئ الحزب.. تحرير مصر من الاستعمار، وتأييد حرية الشعوب وحق اختيار المصير لكافة الأمم، والتوزيع العادل للثروات على العاملين طبقًا لقانون الإنتاج والكفاءة الشخصية، والعمل على تحسين الأجور والمعاشات،و العمل على تحرير المرأة الشرقية.

و تابع في تصريحات لـ "الدستور"، أن ثورة 1952 كان فيها جناح اشتراكي،و بدأت تميل الى اليسار بعد صدامها مع الإخوان المسلمين، الغريب أنه رغم ان الثورة مالت يسارا إلا انها كانت تعتقل اليساريين، وفي 1959 اعتقلت صنع الله ابراهيم، وصلاح عيسى، وشهدي عطية.

واستطرد: في مارس 1967 جاء الفيلسوف الفرنسي سارتر ومعه سيمون بوفوار في زيارة لمصر لمدة 16 يوم، لا نعرف سببها لليوم، وطالب سارتر جمال عبد الناصر بالإفراج عن المعتقلين، وخلال تلك الفترة ظهرت مجموعة الشباب من اليساريين حركوا الساعة الأدبية في الرواية، كان منهم صنع الله إبراهيم، ورؤوف مسعد، وكمال القلش، وصلاح عيسى، ولويس عوض، وبدأت في مصر نهضة ثقافية شملت الصحف والهيئات الثقافية، وبدأت الأضواء تسلط على هذا الاتجاه من الأدب الذي تبناه جيل الستينات، مما أدى طفرات تحققت للروائيين الجدد فيما يخص الاهتمام بفكرة صراع الطبقات بالذات.

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