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الجمعة 01 مايو 2020 الموافق 08 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الحكومة تنفي تصدير منتجات مصرية غير مطابقة للمواصفات القياسية

الجمعة 01/مايو/2020 - 01:01 م
منتجات مصرية
منتجات مصرية
محمد إبراهيم
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نفى المركز الاعلامي لرئاسة الوزراء صحة ما أثير في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تصدير منتجات مصرية غير مطابقة للمواصفات القياسية إلى الخارج.

وقال المركز، في بيان له، إنه تواصل مع وزارة التجارة والصناعة، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتصدير أي منتجات مصرية غير مطابقة للمواصفات القياسية إلى الخارج، مُوضحةً أن كافة المنتجات المصرية المُصدرة تخضع للفحص والرقابة من قبل الجهات المختصة بالدولة للتأكد من مطابقتها لكافة المواصفات القياسية، وذلك حرصًا على سمعة الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.

وفي سياق متصل، شهدت الصادرات المصرية غير البترولية زيادة تصل إلى 6.7 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2020، مقابل 6.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2019، كما شهدت الواردات تراجعًا يصل إلى 13.8 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2020، مقابل 18.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2019.

وفى النهاية، نناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار منعًا لإثارة وبلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي شكاوى يرجى الإرسال على البريد الإلكتروني للشكاوى التابع للوزارة ([email protected]).

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