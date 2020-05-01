الأنبا ديمتريوس يشارك في جنازة شقيقه عبر الفيديو كونفرانس

شارك الأنبا ديمتريوس أسقف ملوى وأنصنا والأشمونين، في صلاة جنازة شقيقة القمص بيجول باسيلي، وذلك عبر الفيديو كونفرانس.وترأس كهنة كنيسة مارمرقس فرانكفورت بألمانيا، القداس الإلهي صباح اليوم، لوفاة القمص الراحل بيجول باسيلي بالكنيسة ذاتها.وكان القمص بيجول باسيلي، كاهن كنيسة القديس مار مرقس بفرانكفورت بألمانيا، قد رحل يوم الإثنين الماضي، وهو شقيق كل من الأنبا ديمتريوس أسقف ملوي، والقمص كيرلس باسيلي بفلوريدا، وتاسوني أنجيل زوجة المتنيح القمص بيشوي كامل، والراهبة يوستينا أبوسيفين، والراهبة أغابي أبوسيفين والدكتور فايز باسيلي، والمهندس فيكتور باسيلي، والمهندس ماهر باسيلي بالإسكندرية.