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الجمعة 01 مايو 2020 الموافق 08 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

القوات الأمريكية تعتقل عنصرًا من داعش شرق دير الزور

الجمعة 01/مايو/2020 - 12:59 م
القوات الأميركية
القوات الأميركية
سميرة إبراهيم
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قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنه علم أن القوات الأميركية ضمن التحالف الدولي عمدت إلى تنفيذ عملية إنزال جوي ضمن أحد أحياء مدينة هجين بريف دير الزور الشرقي، وجرى مداهمة أحد المنازل هناك رفقة قوة عسكرية، ووفقًا لمصادر المرصد السوري، فإن العملية أسفرت عن اعتقال شخص رفقة أشقائه من منزلهم بتهمة "الانتماء لتنظيم داعش".

وكان المرصد السوري قد رصد، يوم أمس، هجوما نفذه 4 عناصر من خلايا تنظيم "داعش" على سيارة عسكرية لـ"قسد" بالقرب من معمل الغاز في بلدة جديدة عكيدات، كانوا يستقلون سيارة بريف دير الزور الشرقي، ما أدى إلى إصابة 3 عناصر من "قسد"، مستغلين أعمال البلدية في صيانة الطريق هناك للتخفي خلف أكوام التراب.

و لاحقتهم سيارة عسكرية تابعة لـ"قسد" على طريق العزبة بالقرب من حقل كونيكو للغاز، وأطلق عناصر "قسد" النار على السيارة التي بداخلها خلايا التنظيم، وتمكنت من إصابة اثنين منهم وأسر آخرين، فيما أطلقت قوات "التحالف الدولي" قنابل ضوئية على موقع الاشتباك في محيط حقل "كونيكو"، في سياق ذلك، نفذت قوات "التحالف الدولي" إنزالا جويا وسيطرت على الوضع بالكامل.

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