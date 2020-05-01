المكسيك تسجل 127 وفاة جديدة و1425 إصابة بفيروس كورونا

أعلن مسؤولون بوزارة الصحة المكسيكية عن تسجيل 1425 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و127 حالة وفاة إضافية ليصل العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 19224 فضلًا عن 1859 حالة وفاة.وفي وقت سابق، أخلت السلطات المكسيكية بشكل شبه كامل الملاجئ الحكومية، التي كانت تأوي مهاجرين، لاحتواء انتشار جائحة فيروس كورونا، وأعادت معظم نزلائها إلى أوطانهم.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.