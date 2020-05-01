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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

«هيئة الكتاب»: قوى الظلام تسعى لإعادة مشاهد الفوضى

الجمعة 01/مايو/2020 - 03:16 ص
جريدة الدستور
آلاء حسن
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أدانت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، حادث بئر العبد الإرهابي، الذي أعلن المتحدث العسكري تفاصيله مساء الخميس، وانتهى باستشهاد وإصابة ضابط وضابط صف وثمانية جنود، إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت إحدى المركبات المدرعة بسيناء.

وجاء فى بيان الهيئة: "إن قوى الظلام دائما ما تسعى إلى إعادة مشاهد الفوضى والاضطراب وعدم الاستقرار، وهي في سبيل تحقيق أهدافها اللاإنسانية تهدم أسمى حقوق الإنسان وهو الحق فى الحياة، حتى فى أسوأ الظروف التى تشهد انتشار وباء يهدد العالم كله".

وتابع البيان: "ستبقى ثقة الشعب المصري فى مؤسساته وأولها القوات المسلحة والشرطة ثابتة، ولن تغيب جهود المثقفين أبدا عن مشهد المواجهة مع جماعات الإرهاب، كما واجهوا أربابها بأرواحهم وأجسادهم فى حادثي اغتيال المفكر الكبير فرج فودة ومحاولة قتل أديبنا العالمي نجيب محفوظ".

وقدم رئيس هيئة الكتاب والعاملون بالهيئة خالص التعازي لأسر شهداء مصر كافة فى مواجهة قوى الإرهاب، وضحايا حادث بئر العبد الإرهابي، داعين المولى عز وجل أن يتغد بالرحمة من أفنوا حياتهم في حماية أمن الوطن والشعب، ومتمنين الشفاء العاجل لكل المصابين، وأن يحفظ الله مصر ومؤسساتها وشعبها من خطر الإرهاب وجماعاته.

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